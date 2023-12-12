Бывшие месторождения Ruspetro в ХМАО приобрели структуры Эдуарда Худайнатова

Покупателем бывших добычных активов Ruspetro в Ханты-Мансийском автономном округе – «Инга» и «Транс-Ойл» – стала структура «Независимой нефтегазовой компании» (ННК) Эдуарда Худайнатова, сообщает «Коммерсант».
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