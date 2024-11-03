Орбан: Запад стоит перед большими переменами из-за появления нового большинства

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth выразил мнение, что западный мир стоит на пороге больших перемен, которые принесут президентские выборы в США и укрепление патриотических сил в Европе.
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