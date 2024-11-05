На Камчатке ФСБ задержала банду, вымогавшую деньги у участника СВО

Пресс-служба Федеральной службы безопасности по Камчатскому краю опубликовала сообщение, в котором говорится о задержании группы вымогателей в Петропавловске-Камчатском, пытавшихся завладеть денежными средствами участника специальной военной операции .
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