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Экс-премьер Азаров: Зеленский превратил Украину в копию фашистской Германии

Экс-премьер Азаров: Зеленский превратил Украину в копию фашистской Германии

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выступил с обвинением в адрес киевского режима, заявив о незаконных расправах над сторонниками Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

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