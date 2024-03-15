Экс-премьер Азаров: Зеленский превратил Украину в копию фашистской Германии

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выступил с обвинением в адрес киевского режима, заявив о незаконных расправах над сторонниками Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
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