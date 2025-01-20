Расчет 152-миллиметровых буксируемых орудий 2А36 "Гиацинт-Б" артиллерийского соединения Воздушно-десантных войск России уничтожил замаскированное орудие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.
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