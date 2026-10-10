Трамп позвонил Путину: российский дизель поедет в Америку

Дональд Трамп объявил о «чрезвычайно успешном» телефонном разговоре с Владимиром Путиным.
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А ЧТО ГИТЛЕРУ БЕНЗИН НЕ ПРОДАВАЛИ????Они нам санкции...а мы им ДИЗЕЛЬ???
"Трамп позволил Путину" Что за заголовки??? США прижало, вот он Трамп и согласился. А вот такие провокационные заглавия просто бесят.