Перерождение Феникса: История Анны Асти, рассказанная в документальном фильме

Эксклюзивная премьера документального фильма «Anna Asti. Путь Феникса» режиссера Азата Григоряна состоится в онлайн-кинотеатре Kion 20 октября 2023 года, в дату первого из трех московских концертов певицы.
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