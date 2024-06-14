Эксперты рассказали о самых частых жалобах жильцов в адрес управляющих компаний

Чаще всего россияне жалуются в управляющие компании (УК) и товарищества собственников недвижимости (ТСН) на проблемы с водоснабжением, некачественный ремонт дома и неверное начисление коммунальных платежей, выяснили «Известия», ознакомившись с исследованием онлайн-платформы Doma.