В Отрадном пройдут мастер-классы по тэг-регби, баскетболу, волейболу и стритболу

В четверг, 5 сентября на фестивальной площадке в сквере по улице Хачатуряна пройдут бесплатные мастер-классы, функциональные тренировки и отработка навыков по тэг-регби, баскетболу, волейболу и стритболу.
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