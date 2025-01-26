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PGMOL поддерживает решение Оливера удалить Льюиса-Скелли. Судейская организация ссылается на высокую точку контакта и результаты ВАР

Полузащитник «Арсенала» был удален в матче с «Вулверхэмптоном» (1:0) в 23-м туре АПЛ. Льюис-Скелли попал шипами в ногу Мэтта Доэрти, пытаясь перехватить контратаку, после чего защитник оказался на газоне.

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