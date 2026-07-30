Туристы сравнили магазины Китая и Приморья: вывод оказался неожиданным

Поток путешественников между Китаем и Приморьем растет, и вместе с ним крепнет любопытство: где выгоднее и удобнее делать покупки — в китайских городах по соседству или дома, во Владивостоке и краевых поселках.
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