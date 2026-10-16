Артист рассказал, что с ним происходит на самом деле. SHAMAN Pavel Kashaev/Global Look PressSHAMAN появился на юбилейном вечере Николая Баскова в заметно изменившемся виде — поклонники и журналисты обратили внимание, что артист сильно сбросил в весе.
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