«Я уверен в каждом из них»: как курсанты Казанского танкового училища готовятся к выпуску

Сегодня отмечается День танкиста. Многие из первокурсников Казанского высшего танкового командного училища уже имеют боевой опыт и награды, а большинство будущих выпускников демонстрируют навыки виртуозного управления танком и владения разными видами оружия.
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