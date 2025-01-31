Аэротакси не полетит: Airbus приостановила разработку CityAirbus NextGen

Концепт CityAirbus NextGen / © Airbus Helicopters Аэротакси CityAirbus NextGen, которое сможет летать на расстояние до 80 километров и развивать скорость до 120 километров в час, планировали запустить в эксплуатацию к 2030 году.
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