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В Новоуральске полицейские пресекли деятельность наркосбытчика

С 18 по 29 марта 2024г. на территории обслуживания МУ МВД России поЗАТО г. Новоуральск и пос. Уральский проходила общероссийская акция«Сообщи, где торгуют смертью» По оперативной информации, 20 марта сотрудниками группы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков был задержан местный житель 32 лет.

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