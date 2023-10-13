Видео: В Смоленске жильцы дома 10 лет живут в доме с текущей после капремонта крышей

Ожидаются сильные осадки в виде штукатурки, дождь по стенам, местами – порывистый обвал потолка. В доме под номером 8 на проспекте Гагарина в Смоленске жильцы больше десяти лет страдают одновременно и от отсутствия ремонта, и от последствий проведенной замены крыши.