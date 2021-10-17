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Он обсуждает меня со своими друзьями

Он обсуждает меня со своими друзьями

Это подло – рассказывать чужие тайны. Даже маленькие дети презирают тех, кто не может хранить секреты.

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Вера Федорова
"...Может, я тебя тоже прокачу...." Надо было ответить:"Катай себя сам." И забыть эту историю вместе с Веней и Толиком. Плохой опыт, это тоже опыт. Главное, использовать его правильно, то есть, более внимательно и ответственно выбирать себе партнёра. Вообще, я против беспорядочного секса. Ведь он, этот Толик, как я поняла, даже не сожитель.
Annet free
Уёбы.

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