Он обсуждает меня со своими друзьями

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫПолитикаОн обсуждает меня со своими друзьями Это подло – рассказывать чужие тайны. Даже маленькие дети презирают тех, кто не может хранить секреты.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВера Федорова"...Может, я тебя тоже прокачу...." Надо было ответить:"Катай себя сам." И забыть эту историю вместе с Веней и Толиком. Плохой опыт, это тоже опыт. Главное, использовать его правильно, то есть, более внимательно и ответственно выбирать себе партнёра. Вообще, я против беспорядочного секса. Ведь он, этот Толик, как я поняла, даже не сожитель.Annet freeУёбы.Комментировать
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