🤙 Работа разведгруппы во время усиления штурмовых подразделений при зачистке вражеских опорных пунктов и позиций на Курском направлении.
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🤙 Работа разведгруппы во время усиления штурмовых подразделений при зачистке вражеских опорных пунктов и позиций на Курском направлении.
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