Картина Джима Шоу «Мормонский миссионер и проститутка» выставлена на торги Wright

Аукционный дом Wright проводит торги искусством XX и XXI веков, на которые выставлена картина «Мормонский миссионер и проститутка заставляют друг друга чувствовать вину» современного американского художника Джима Шоу.
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