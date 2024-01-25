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Культуромания

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Картина Джима Шоу «Мормонский миссионер и проститутка» выставлена на торги Wright

Картина Джима Шоу «Мормонский миссионер и проститутка» выставлена на торги Wright

Аукционный дом Wright проводит торги искусством XX и XXI веков, на которые выставлена картина «Мормонский миссионер и проститутка заставляют друг друга чувствовать вину» современного американского художника Джима Шоу.

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