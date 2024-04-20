Солдаты ВСУ расстреляли полицейских в Винницкой области. Один погиб

Украинские СМИ сообщили, что неизвестные в военной форме минувшей ночью открыли огонь по полицейским на блокпосту в Винницкой области Украины, в результате один из сотрудников правоохранительных органов погиб.
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