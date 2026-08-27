Кабмин создал подкомиссию, которая займется безопасностью инфраструктуры

Правительство России создало подкомиссию по обеспечению беспрерывной работы ряда отраслей экономики, которая займется вопросами безопасности объектов критической инфраструктуры и уменьшением негативных последствий нарушения работы предприятий.
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