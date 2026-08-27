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Газета.ру

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Кабмин создал подкомиссию, которая займется безопасностью инфраструктуры

Кабмин создал подкомиссию, которая займется безопасностью инфраструктуры

Правительство России создало подкомиссию по обеспечению беспрерывной работы ряда отраслей экономики, которая займется вопросами безопасности объектов критической инфраструктуры и уменьшением негативных последствий нарушения работы предприятий.

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