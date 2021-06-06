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Самедов о сборной перед Бельгией: «Если одно очко возьмем, стратегически это будет очень важно»

Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от стартовой игры национальной команды с Бельгией на Евро-2020 и оценил победу над Болгарией (1:0) в товарищеском матче.

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