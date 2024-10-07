Чем отличается кошка от собаки: 7 занимательных отличий, о которых вы могли не знать

Конечно, кошки на собак совершенно непохожи, ведь это разные биологические виды! Но вам будет интересно узнать о некоторых неочевидных особенностях животных! 7 отличий собак от кошек, о которых вы могли не знать И многие даже не задумываются об этом! 1.
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