Чем отличается кошка от собаки: 7 занимательных отличий, о которых вы могли не знать

Конечно, кошки на собак совершенно непохожи, ведь это разные биологические виды! Но вам будет интересно узнать о некоторых неочевидных особенностях животных! 7 отличий собак от кошек, о которых вы могли не знать И многие даже не задумываются об этом! 1.