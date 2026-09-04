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Организаторы концертов Канье Уэста ответили на заявление «Газпром Арены» о продаже билетов

Организаторы концертов Канье Уэста ответили на заявление «Газпром Арены» о продаже билетов

Организаторы концертов американского рэпера Канье Уэста (Йе) Say Agency опубликовали документы в ответ на заявления «Газпром Арены» о продаже билетов на мероприятие.

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