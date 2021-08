Как переводить и как использовать слово RATHER, которое сложно сразу понять

Уважаемые любители английского! В этой статье я расскажу вам о слове RATHER ['rɑːðə] Оно употребляется в разных ситуациях и значениях, что усложняет его понимание и использование нам, изучающим английский русскоговорящим людям Сегодня расскажу о 2х способах его употребления: 1️⃣ Как наречие "довольно, достаточно, в некоторой степени" В данном контексте это слово является синонимом наречию quite, с той разницей, что quite может иметь положительный оттенок, а rather – отрицательный.