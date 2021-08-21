Твой English

397 подписчиков

Свежие комментарии

  • Вадим Капустин
    Пример: Pssport holder - Владелец паспорта.5 значений глагол...
  • Вадим Капустин
    6.ВЛАДЕТЬ5 значений глагол...
  • Valerij Kosmachiov
    Бен злился на меня с 13 лет, потому что я смущал(а не опозорил) его перед девушкой, которая ему нравилась.5 значений глагол...

Как переводить и как использовать слово RATHER, которое сложно сразу понять

Как переводить и как использовать слово RATHER, которое сложно сразу понять

Уважаемые любители английского! В этой статье я расскажу вам о слове RATHER ['rɑːðə] Оно употребляется в разных ситуациях и значениях, что усложняет его понимание и использование нам, изучающим английский русскоговорящим людям Сегодня расскажу о 2х способах его употребления: 1️⃣ Как наречие "довольно, достаточно, в некоторой степени" В данном контексте это слово является синонимом наречию quite, с той разницей, что quite может иметь положительный оттенок, а rather – отрицательный.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх