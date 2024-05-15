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Юрий Крупнов прокомментировал рост смертности в Центральной России

Юрий Крупнов прокомментировал рост смертности в Центральной России

В регионах Центральной и Северо-Западной частях России смертность значительно превысила рождаемость. Об этом сообщает «Московская газета» со ссылкой на данные Росстата за период с января по март 2024 года.

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