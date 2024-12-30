Орловцев приглашают на пробежку в первый день 2025 года

1 января отмечается сразу несколько праздников:. Это, конечно, Новый год. А ещё, например: Международный день похмелья, День общественного достояния, а также Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Илии Муpoмцa, чудoтвopцa Пeчepcкoгo.
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