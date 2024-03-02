В России запускают конкурс «Вместе. Музыкальная семья года по версии «Родников»

Проект патриотической песни «Родники» организует специальный конкурс «Вместе. Музыкальная семья года по версии «Родников», сообщил народный артист России, идеолог и художественный руководитель проекта «Родники» Олег Газманов.
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