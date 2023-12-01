Можно ли верить сведениям Сеймура Херша о том, что РФ и Украина ведут мирные переговоры?

Ранее американский журналист уже не раз выступал с сенсационными заявлениями. Однако впоследствии его данные не находили полного подтверждения, обращает внимание политолог Георгий БовтРоссия и Украина ведут тайные мирные переговоры, несмотря на возражения Владимира Зеленского и Белого дома, утверждает американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на анонимных чиновников США.
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