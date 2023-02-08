"Убившая" мужа Ходченкова впервые за год появилась на публике: Вся в черном

Впервые за 10 месяцев актриса театра и кино Светлана Ходченкова появилась на публике. Поклонники уже всерьез начали переживать за звезду — она не выходила на красные дорожки, почти не показывала лицо в социальных сетях, не общалась с журналистами.
Впервые за 10 месяцев актриса театра и кино Светлана Ходченкова появилась на публике. Поклонники уже всерьез начали переживать за звезду — она не выходила на красные дорожки, почти не показывала лицо в социальных сетях, не общалась с журналистами.
Свежие комментарии