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Рамблер

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Кушанашвили высмеял падение Дмитрия Диброва

Кушанашвили высмеял падение Дмитрия Диброва

Шоумен Отар Кушанашвили высмеял падение телеведущего Дмитрия Диброва на вечеринке. В своей передаче «Каково?!» на YouTube он призвал знаменитость учитывать свой возраст и выбирать более спокойные занятия.

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