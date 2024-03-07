Слуцкая высказалась о жестокости тренера Тутберидзе к Камиле Валиевой

Этери Тутберидзе сегодня считается одним из наиболее выдающихся тренеров в мире фигурного катания. Однако довольно часто появляются разговоры о слишком строгом отношении Этери Георгиевны к своим ученикам.
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