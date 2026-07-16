Песков: Москве нужен ответственный в Киеве по урегулированию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве необходимо присутствие в Киеве политика, способного принять решение, ведущее к мирному урегулированию на Украине или завершению специальной военной операции.
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