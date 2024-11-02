macOS Sequoia работает даже с 1 Гб оперативки, но требует место для свапа данных на S...

macOS Sequoia работает даже с 1 Гб оперативки, но требует место для свапа данных на SSD/HDDНовейшая версия операционной системы macOS Sequoia для всех совместимых Mac, которая вышла в прошлом месяце, успешно запускается и работает на системах с менее, чем 1 Гб оперативной памяти.