macOS Sequoia работает даже с 1 Гб оперативки, но требует место для свапа данных на S...

macOS Sequoia работает даже с 1 Гб оперативки, но требует место для свапа данных на SSD/HDDНовейшая версия операционной системы macOS Sequoia для всех совместимых Mac, которая вышла в прошлом месяце, успешно запускается и работает на системах с менее, чем 1 Гб оперативной памяти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)