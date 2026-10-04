Iran "Decision Week": Trump Teases "Easy Way Or Hard Way" As Tankers Burn, Rial Craters And Tehran's Oil Minister Quits Seven months into the war, the Iran story has settled into a familiar loop: Tehran sets conditions, Washington rejects them, a tanker catches fire, oil stays at $100, repeat.
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