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"Любят хайпануть на нашей фамилии". Яна Рудковская рассказала, как её 13-летний сын справляется с хейтом

"Любят хайпануть на нашей фамилии". Яна Рудковская рассказала, как её 13-летний сын справляется с хейтом

Яна Рудковская рассказала, как её 13-летний сын Александр Плющенко (также известный как Гном Гномыч) справляется с массовой критикой в интернете.

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