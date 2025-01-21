Материал проверки идёт два года: Жительница Новокуйбышевска может остаться без крыши над головой

К Председателю СК России поступило обращение жительницы Новокуйбышевска Светланы Егоренковой, которая на протяжении последних двух лет пытается добиться возбуждения уголовного дела в отношении владельца банкротящегося ООО "Строительные Решения" (ИНН 6315643630, т.