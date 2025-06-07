Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 985 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Карюкалов
    Априори.В Русском Пореч...
  • Николай
    ВВП поставил задачу на ликвидацию наиболее "одиозных" бандеровцев, а не присовокупить ли и этих до кучи!?Настоящие потомки...
  • Компанцев Сергей
    Илон Маск поддержал идею объявить Трампу импичмент и передать власть Вэнсу..  1 маск потомок нациста при гитрере его ...Мальчугашки решил...

Ещё об одном дне рождения

Мне  вчера     поведали, что  6  июня  - это ещё и день рождения Государыни Императрицы Александры Федоровны (1872 – 1918)"Сколько клеветы и ненависти вылилось на эту гордую и несчастную женщину в 20 веке, особенно в советский период! Но и по сей день находятся бестолковые профаны верящие в дешевую, искусственно созданную клевету по типу Марии Антуанетты и пирожных, когда казалось бы сколько уже написано, буквально разложено по полочкам, но нет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх