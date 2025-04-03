Предпочтение россиян изменились – Турция на третьем месте: турецкие курорты уже не в почете, куда теперь летают на отдых Ольга БезродняяВ апреле 2025 года в России произошло значительное изменение в туристических предпочтениях, которое привело к заметному снижению спроса на турецкие курорты.
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