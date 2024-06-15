Движение на улицах Петербурга ограничат из-за праздников, съемок и фестивалей

На предстоящих выходных в Санкт-Петербурге ожидаются транспортные ограничения из-за ряда мероприятий — от праздника Курбан-байрам до съемок фильма и проведения военно-морского салона «ФЛОТ-2024» в Кронштадте.
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