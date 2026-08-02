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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Буффон о Гвардиоле в сборной Италии: «Даже с ним не было бы уверенности в результатах. Он работал только с клубами, сборная – это совсем другое»

Бывший капитан сборной Италии Джанлуиджи Буффон заявил, что даже назначение экс-тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы не гарантировало бы национальной команде успешных результатов.

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