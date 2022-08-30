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Алиханов: пассажирские железнодорожные перевозки через Литву продолжатся и после 1 сентября

Алиханов: пассажирские железнодорожные перевозки через Литву продолжатся и после 1 сентября

По словам главы Калининградской области, найдено решение об оплате транзита. Business FM узнала у местных предпринимателей, как сейчас обстоят дела с перевозками грузов в регионеПассажирский железнодорожный транзит через Литву не пострадает.

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