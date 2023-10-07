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Politico: США предложили Польше «Железный купол» в обмен на Patriot для Украины

Politico: США предложили Польше «Железный купол» в обмен на Patriot для Украины

США предложили поставить ПРО «Железный купол» израильского производства в Польшу в обмен на передачу ею на Украину систем ПВО Patriot.

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