Национальная Медиа Группа отмечает 17-летие

У Национальной медиа группы сегодня день рождения, ей исполнилось 17 лет. За это время каналы и компании холдинга сумели завоевать аудиторию в абсолютно разных сферах: на телевидении, в кинозалах и интернете.
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