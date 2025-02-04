Что известно о Юре Борисове, парне из Реутова, которого номинировали на «Оскар»

Кажется, новость о том, что Юра Борисов был номинирован на премию «Оскар», облетела весь мир. Интернет переполнен упоминаниями актера и фотографиями с ковровой дорожки, где он стоит в окружении западных коллег.
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