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Кучеров – 1-й игрок НХЛ за 22 года, которого единогласно выбрали в сборную сезона

Форвард «Тампы» вошел в первую символическую сборную сезона по итогам голосования журналистов. Оно состоялось после завершения регулярного чемпионата.

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