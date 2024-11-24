РФ и Белоруссия продлили сотрудничество в сфере экспорта нефти и топлива

Российское правительство утвердило проект протокола, который предусматривает продление соглашения с Белоруссией о мерах по регулированию торгово-экономического сотрудничества в сфере экспорта нефти и нефтепродуктов до конца 2026 года.
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