«Моссад» могла заложить взрывчатку в пейджеры, сделанные на Тайване

Заложить небольшое количество взрывчатки в 5 тыс. произведенных на Тайване пейджеров, заказанных шиитским движением «Хезболлах» могла израильская разведка «Моссад», об этом 18 сентября пишет агентство Reuters.
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