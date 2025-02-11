Управление культуры собирается отремонтировать мемориал на улице Маршала Конева

Проектно-сметная документация уже разработана Представители управления культуры администрации города сообщили, что в отношении объекта культурного наследия «Братские могилы 30 000 советских военнопленных, умерших в госпитале в 1941-1943 годах», расположенном на проезде Маршала Конева, разработана проектно-сметная документация, предусматривающая его сохранение.
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