По поводу текущей ситуации в Сирии

АЖ

Александр Жигилий

Все хорошо и грамотно написано , разложено по полочкам- все прекрасно! За исключением одного- а что все наши военные специалисты- дебилы? Они всего этого не знали и не предполагали,что такой вариант возможен? Они туристы, или военные специалисты? Видимо на чай их пригласили, а боевики приехали туда по турпутевкам? Читаешь все это и возникает вопрос- с мозгами все в порядке у наших спецов!??? Это напоминает историю того, что перед нападением Гитлера на СССР были военные, которые как роботы неукоснительно выполняли то, что было в циркулярах из Москвы, а были те, кто понимал, что армия должна быть всегда на готове! Результат- те, кто жили по циркулярам из Москвы- положили всех своих бойцов, как в тире их фашисты расстреляли, а те, кто с мозгами, вовремя вывели бойцов из под первого удара, сохранили и дали фашистам отпор достойный! История должна чему то учить, тем более военных, тем более в Сирии!!! Тем более, это наша история! А боевики в Сирии пострашнее фашистов!!! Надеюсь ясно объяснил?